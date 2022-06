LeasePlan - A Milano apre un'altra agenzia in esclusiva con Notess (Di martedì 28 giugno 2022) La decisione, presa circa 12 mesi fa, dell'avvio di un network degli agenti in esclusiva, ha funzionato, "tanto che il mercato ci ha copiato", racconta a Fleet&Business l'amministratore delegato di LeasePlan Alberto Viano. E ora l'inaugurazione del punto Notess renting/LeasePlan completa il portafoglio del noleggiatore olandese, che ne conta oltre venti. "Con questo progetto nel 2021 abbiamo voluto costruire delle partnership di lunga durata, in grado di offrire valore aggiunto ai nostri clienti e di aumentare la nostra presenza nel segmento delle piccole e medie imprese. Nell'evento di inaugurazione abbiamo analizzato il ruolo che Milano può recitare come traino per la crescita dell'economia e per la diffusione delle auto elettriche, alla luce del recente impegno del Parlamento Europeo per il ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 giugno 2022) La decisione, presa circa 12 mesi fa, dell'avvio di un network degli agenti in, ha funzionato, "tanto che il mercato ci ha copiato", racconta a Fleet&Business l'amministratore delegato diAlberto Viano. E ora l'inaugurazione del puntorenting/completa il portafoglio del noleggiatore olandese, che ne conta oltre venti. "Con questo progetto nel 2021 abbiamo voluto costruire delle partnership di lunga durata, in grado di offrire valore aggiunto ai nostri clienti e di aumentare la nostra presenza nel segmento delle piccole e medie imprese. Nell'evento di inaugurazione abbiamo analizzato il ruolo chepuò recitare come traino per la crescita dell'economia e per la diffusione delle auto elettriche, alla luce del recente impegno del Parlamento Europeo per il ...

