La notte dello spoglio elettorale finisce in rissa: consigliere di FdI ferito (Di martedì 28 giugno 2022) finisce in rissa la notte elettorale a Cerveteri, con un consigliere municipale di Roma al pronto soccorso e i carabinieri costretti ad accorrere al comitato elettorale del candidato sindaco di centrodestra Gianni Moscherini. Sono quasi le 23, le urne stanno per chiudersi e gli scrutatori ai seggi stanno per cominciare le operazioni di spoglio del ballottaggio quando la tensione, nel centrodestra, comincia a salire. I risultati sembrano subito negativi, la sconfitta si va delineando all'orizzonte (la candidata del centrosinistra Maria Elena Gubetti alla fine sarà eletta sindaco con il 52,95% dei voti) e comincia la resa dei conti. Un passo indietro. Al primo turno il centrodestra unito (FdI, Lega, FI e civiche) decide di sostenere come candidato sindaco Gianni ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022)inlaa Cerveteri, con unmunicipale di Roma al pronto soccorso e i carabinieri costretti ad accorrere al comitatodel candidato sindaco di centrodestra Gianni Moscherini. Sono quasi le 23, le urne stanno per chiudersi e gli scrutatori ai seggi stanno per cominciare le operazioni didel ballottaggio quando la tensione, nel centrodestra, comincia a salire. I risultati sembrano subito negativi, la sconfitta si va delineando all'orizzonte (la candidata del centrosinistra Maria Elena Gubetti alla fine sarà eletta sindaco con il 52,95% dei voti) e comincia la resa dei conti. Un passo indietro. Al primo turno il centrodestra unito (FdI, Lega, FI e civiche) decide di sostenere come candidato sindaco Gianni ...

