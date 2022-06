Italia rovente, il meteorologo: “Questa ondata di calore continuerà per tutta la settimana e anche la prossima” (Di martedì 28 giugno 2022) Sul fronte meteo, malgrado il banco di nubi minacciose che, almeno a Roma, da un paio di giorni si ‘affacciano’ solo per ‘regalare’ ancora più umidità a temperature che hanno raggiunto vette insopportabili, di pioggia manco a parlarne anzi, come anticipato già ieri, per domani è addirittura prevista una giornata da ‘bollino nero’. Ben 19 città Italiane vivranno infatti una giornata di quelle da restare chiusi in casa ed anzi, si consiglia vivamente di non far uscire persone anziane, bimbi e persone fragili. Il meteorologo: “Non è prevista nessuna tregua. Ieri a Roma caldo record: 40 gradi, non accadeva dal 2007” E se ‘forse’ al Nord qualche goccia è attesa, per il resto del Paese le previsioni al momento non ‘lasciano nessuna speranza’ di poterci rinfrescare. Come conferma infatti l’esperto meteorologo del sito ‘IlMeteo.it’, Antonio ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) Sul fronte meteo, malgrado il banco di nubi minacciose che, almeno a Roma, da un paio di giorni si ‘affacciano’ solo per ‘regalare’ ancora più umidità a temperature che hanno raggiunto vette insopportabili, di pioggia manco a parlarne anzi, come anticipato già ieri, per domani è addirittura prevista una giornata da ‘bollino nero’. Ben 19 cittàne vivranno infatti una giornata di quelle da restare chiusi in casa ed anzi, si consiglia vivamente di non far uscire persone anziane, bimbi e persone fragili. Il: “Non è prevista nessuna tregua. Ieri a Roma caldo record: 40 gradi, non accadeva dal 2007” E se ‘forse’ al Nord qualche goccia è attesa, per il resto del Paese le previsioni al momento non ‘lasciano nessuna speranza’ di poterci rinfrescare. Come conferma infatti l’espertodel sito ‘IlMeteo.it’, Antonio ...

