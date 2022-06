Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis è il vincitore dell’edizione più lunga nella storia del reality (Di martedì 28 giugno 2022) Ieri sera, lunedì 27 giugno, su Canale 5 è andata in onda la puntata finale de “L’Isola dei Famosi” con Ilary Blasi alla conduzione, Alvin nel ruolo di inviato e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in qualità di opinionisti. A sorpresa di tutti i telespettatori l’ultima puntata si è svolta dall’Honduras e non in Italia. Ricorderete infatti che nelle precedenti edizioni i concorrenti rientravano a Milano per affrontare le ultime prove prima di decretare il vincitore. In Palapa sono arrivati i 6 naufraghi che sono rimasti sull’Isola per circa 100 giorni. Chi avrà avuto la meglio? A vincere l’Isola dei Famosi 2022 è Nicolas Vaporidis: spirito di adattamento e molta tenacia nell’affrontare le numerose insidie delle spiagge dell’Honduras lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Ieri sera, lunedì 27 giugno, su Canale 5 è andata in onda la puntata finale de “L’dei” con Ilary Blasi alla conduzione, Alvin nel ruolo di inviato e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in qualità di opinionisti. A sorpresa di tutti i telespettatori l’ultima puntata si è svolta dall’Honduras e non in Italia. Ricorderete infatti che nelle precedenti edizioni i concorrenti rientravano a Milano per affrontare le ultime prove prima di decretare il. In Palapa sono arrivati i 6 naufraghi che sono rimasti sull’per circa 100 giorni. Chi avrà avuto la meglio? A vincere l’dei: spirito di adattamento e molta tenacia nell’affrontare le numerose insidie delle spiagge dell’Honduras lo ...

