Incendio a Villa Mirabello nel Parco di Monza

(Di martedì 28 giugno 2022) Un rogo è divampato questa mattina all'interno di, neldi, per cause ancora in via di accertamento. La struttura, chiusa da diverso tempo, sarebbe rimasta lievemente ...

Non è escluso che qualcuno si sia introdotto nellae abbia appiccato le fiamme, involontariamente o meno. . 28 giugno 2022Leggi anche > Roma brucia, paura sull'Aurelia e vicinoPamphilji: esplodono bombole di gpl, ...400), ma sono ancora in corso le operazioni di bonifica per l'ad un deposito di rifiuti ... Roma, messo in sicurezza il rogo ad Ostia MONZA, 28 GIU - Un rogo è divampato questa mattina all'interno di villa Mirabello, nel Parco di Monza, per cause ancora in via di accertamento. La struttura, chiusa da diverso tempo, sarebbe rimasta l ...Monza, l’incendio spento rapidamente dai vigili del fuoco. A villa Mirabello la polizia scientifica per i rilievi: qualcuno potrebbe aver cercato rifugio nell’edificio e aver acceso un fuoco ...