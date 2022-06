Hamilton contro Piquet: “C’è stato tempo per imparare: ora bisogna agire” (Di martedì 28 giugno 2022) Lewis Hamilton si è affidato al proprio profilo twitter per esprimere il proprio disappunto nei confronti di Nelson Piquet, ex pilota che recentemente ha inveito ai suoi danni attraverso degli epiteti razzisti. Anche la Formula 1 ha rapidamente condannato le ultime uscite del brasiliano. Questo il post del pilota inglese: “È più di un linguaggio. Queste mentalità arcaiche devono cambiare e non hanno posto nel nostro sport. Sono stato circondato da questi atteggiamenti e preso di mira per tutta la mia vita. C’è stato un sacco di tempo per imparare. È giunto il momento di agire”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Lewissi è affidato al proprio profilo twitter per esprimere il proprio disappunto nei confronti di Nelson, ex pilota che recentemente ha inveito ai suoi danni attraverso degli epiteti razzisti. Anche la Formula 1 ha rapidamente condannato le ultime uscite del brasiliano. Questo il post del pilota inglese: “È più di un linguaggio. Queste mentalità arcaiche devono cambiare e non hanno posto nel nostro sport. Sonocircondato da questi atteggiamenti e preso di mira per tutta la mia vita. C’èun sacco diper. È giunto il momento di”. SportFace.

Pubblicità

Gazzetta_it : F1, Nelson Piquet nella bufera: frasi razziste contro Hamilton - Eurosport_IT : Una decisione senza logica e fuori dal tempo: anche Lewis Hamilton si unisce al coro delle star dello sport in prot… - sportface2016 : #F1 | #Hamilton contro #Piquet: 'C'è stato tempo per imparare: ora bisogna agire' - _diana87 : Lewis Hamilton sempre un gran signore, lo si stima e supporta perché non bastano le belle parole, bisogna agire con… - Sport_Fair : Commenti razzisti nei confronti di #Hamilton #F1 e #Mercedes condannano Nelson #Piquet -