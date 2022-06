Giorgi e Paolini salutano Londra. Swiatek parte bene. Le accuse di Cornet...

(Di martedì 28 giugno 2022) Stava per diventare una bella sorpresa, il match che davano tutti per scontato tra Jasminee Petra Kvitova. La toscana ha messo in serissima difficoltà la bi - campionessa di Wimbledon 2011 e ...

Nel secondo set la, andata sotto di un break, era riuscita a recuperare la parità sul 3 - 3,... Finisce l'idillio tra Camilae l'erba. La n.1 italiana si ferma in due set (con 46 gratuiti)...La beffa sul filo di lana ha demoralizzato lache nel secondo parziale è andata ...battuta in tre set dalla Kvitova Sfiora l'impresa Jasmineche è stata eliminata in rimonta ...Illude invece per un set Jasmine Paolini (72) opposta alla ceca Petra Kvitova, due volte vincitrice a Wimbledon e 25 del seeding. Jasmine conquista il primo set poi Kvitova ingrana la marcia ...Tennis | Featured, Wimbledon | Per poco Jasmine Paolini non creava uno degli scossoni più importanti di giornata nel tabellone femminile di Wimbledon. La toscana non è stata davvero ...