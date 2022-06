Gazzetta – Calciomercato Inter, il Galatasaray ci prova per Vidal (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-27 12:11:14 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato della GdS: Dopo aver fallito l’assalto a Sanchez, il club di Istanbul prova a convincere il centrocampista con una ricca proposta. Nel frattempo, il Flamengo nicchia e il Boca si defila. Ma i nerazzurri hanno fretta di liberare spazio in rosa Mentre Vidal sfoglia la margherita dalle assolate spiagge colombiane, l’Inter attende impaziente. In casa nerazzurra c’è da alleggerire il monte ingaggi, salutare chi non rientra più nel progetto, proprio come il Guerriero cileno, e fare spazio ai nuovi arrivi, alcuni dei quali già impacchettati (si veda Asllani). Nel caso di Vidal, a sbloccare la situazione potrebbe essere l’Interesse manifestato nelle ultime ore dal ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-27 12:11:14 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia didella GdS: Dopo aver fallito l’assalto a Sanchez, il club di Istanbula convincere il centrocampista con una ricca proposta. Nel frattempo, il Flamengo nicchia e il Boca si defila. Ma i nerazzurri hanno fretta di liberare spazio in rosa Mentresfoglia la margherita dalle assolate spiagge colombiane, l’attende impaziente. In casa nerazzurra c’è da alleggerire il monte ingaggi, salutare chi non rientra più nel progetto, proprio come il Guerriero cileno, e fare spazio ai nuovi arrivi, alcuni dei quali già impacchettati (si veda Asllani). Nel caso di, a sbloccare la situazione potrebbe essere l’esse manifestato nelle ultime ore dal ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Di Maria in arrivo: siamo agli ultimi dettagli #calciomercato - Gazzetta_it : #Inter, 'un alleato' in Turchia? Il Galatasaray ci prova per #Vidal #calciomercato - Gazzetta_it : De Ligt può andar via dalla Juve? No, anzi sì: in cambio di 120 milioni - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Agente Politano è stato in Spagna: si tratta cessione al Valencia - PianetaMilan : #Altobelli a @Gazzetta_it: '@acmilan, @marcoasensio10 è giovane e ha parecchio da dare' - #Calciomercato #ACMilan… -