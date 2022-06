Empoli | ufficiale | arriva Destro dal Genoa

(Di martedì 28 giugno 2022) “L’ha ufficializzato l’acquisito a titolo definitivo di Mattia: l’attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Mattiaè una punta nata ad Ascoli Piceno il 20 marzo 1991. Inizia a giocare nel Punto Juve, nel 2004 passa all’Ascoli per una stagione per poi entrare nel settore giovanile dell’Inter dove vince lo scudetto con Giovanissimi e Allievi e il Torneo di Viareggio nel 2008. Nel 2010 il trasferimento in prestito al, dove esordisce in A e mette a segno le prime reti. Gioca poi nel Siena, prima di passare alla Roma e quindi al Milan. Nell’estate del 2015 si trasferisce al Bologna dove rimane, fino a gennaio 2020 quando torna in prestito aldove resta fino alla scorsa stagione”. Questo è il contenuto del recente comunicato...

