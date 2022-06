Elisa Isoardi torna in tv, il suo è un flop annunciato? (Di martedì 28 giugno 2022) Un altro flop annunciato dei nuovi palinsesti Rai per la prossima stagione? Quello di Elisa Isoardi. La conduttrice torna in tv dopo l’insuccesso portato a casa alla conduzione de La Prova del Cuoco (con tanto di polemiche) trovando poi una valvola si sfogo nel ballo. La rinascita di Elisa Isoardi passa dal gossip sulla sua presunta liason con Raimondo Todaro e dalla sua, sfortunata, partecipazione a Ballando con le Stelle e, in seguito, all’Isola dei Famosi, e adesso cosa ne sarà di lei? Le novità arrivano dal suo profilo Instagram dove annuncia felice il suo ritorno in Rai ma le sue parole cozzano un po’ con quella che è la realtà dei fatti. Alla Isoardi è stata affidata la patata bollente della domenica pomeriggio su una rete morta, Rai2, in un ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Un altrodei nuovi palinsesti Rai per la prossima stagione? Quello di. La conduttricein tv dopo l’insuccesso portato a casa alla conduzione de La Prova del Cuoco (con tanto di polemiche) trovando poi una valvola si sfogo nel ballo. La rinascita dipassa dal gossip sulla sua presunta liason con Raimondo Todaro e dalla sua, sfortunata, partecipazione a Ballando con le Stelle e, in seguito, all’Isola dei Famosi, e adesso cosa ne sarà di lei? Le novità arrivano dal suo profilo Instagram dove annuncia felice il suo ritorno in Rai ma le sue parole cozzano un po’ con quella che è la realtà dei fatti. Allaè stata affidata la patata bollente della domenica pomeriggio su una rete morta, Rai2, in un ...

