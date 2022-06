Dal primo gennaio 2023 nascerà il Politecnico delle Arti

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 giugno 2022) Bergamo. Dal 1l’Accademia di belle“G. Donizetti”, attualmente organismo interno al comune di Bergamo, verrà incorporato nell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Donizetti”, dando vita al. Il sì è arrivato in sede di consiglio comunale, nella serata di lunedì, dove l’ordine del giorno presentato dall’assessore Loredana Poli ha ottenuto la maggioranza. Nello specifico, la decisione prevede la concessione in uso gratuito dell’immobile, sede principale dell’Accademia, per lo svolgimentoattività istituzionali dell’Istituzione per la durata di 99 anni, con rinnovo automatico e lo stesso vale anche per la sede di via Don Luigi Palazzolo. La convenzione prevede anche la cessione in proprietà dei beni mobili e strumentali ...