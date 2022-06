Cercasi petrolio disperatamente Macron mira agli Emirati | Iran e Venezuela

Leggi su formiche

(Di martedì 28 giugno 2022) Il leader del regimeno, Nicolás Maduro, ha confermato l’arrivo di una delegazione del governo degli Stati Uniti per riprendere i colloqui di negoziati avviati il 5 marzo. In una trasmissione tv, Maduro ha detto che il presidente del Parlamento (filo-chavista), Jorge Rodríguez, ha ricevuto i rappresentanti dell’amministrazione americana. Inoltre, ha lanciato un messaggio al presidente francese, Emmanuel, in cui sostiene che “ilè pronto ad accogliere tutte le compagnie francesi che vogliono estrarree gas per il mercato mondiale”. Nella discussione si è parlato anche dai negoziati per liberare otto cittadini americani attualmente detenuti nelle carcerine. Roger Carstens, inviato speciale per gli ostaggi del presidente Joe Biden, ha già ottenuto la ...