Amici 22, spoiler sui professori: Cuccarini-Todaro verso il si, Pettinelli in dubbio (Di martedì 28 giugno 2022) Amici 22 prenderà ufficialmente il via a metà settembre. Tuttavia sul web, sono già iniziate a circolare indiscrezioni, riguardanti il cast che animerà le nuove puntate del talent. Stando a quello che si vocifera da alcune settimane, gran parte dei professori dovrebbero essere riconfermati. L'unica a rischiare il posto da prof al momento sarebbe: Anna Pettinelli. Potrebbero invece aggiungersi al cast nel ruolo di mentori: Chiara Ferragni e Achille Lauro. Amici: ultimi rumor sul cast della ventiduesima edizione La commissione interna di Amici 22 potrebbe subire una piccola "Rivoluzione": Stando alle ultime voci di corridoio, almeno un professore dell'edizione numero 21 dovrebbe lasciare la cattedra. La candidata numero uno all'addio, almeno per il momento, sarebbe Anna Pettinelli: al ...

