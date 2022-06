Al via gli workshop Co - design di Sace per sostenere pmi e mid - cap (Di martedì 28 giugno 2022) Undici imprese, piccole e Mid - cap del made in Italy, hanno partecipato al primo workshop di Co - design di Sace, il gruppo assicurativo - finanziario italiano specializzato nel sostegno al tessuto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Undici imprese, piccole e Mid - cap del made in Italy, hanno partecipato al primodi Co -di, il gruppo assicurativo - finanziario italiano specializzato nel sostegno al tessuto ...

Pubblicità

borghi_claudio : Cari miei. La via d'uscita è solo una. Aumentare urgentemente tutti gli stipendi indicizzandoli all'inflazione e an… - Pontifex_it : Domani inizierà il X Incontro Mondiale delle Famiglie, che avrà luogo a Roma e contemporaneamente in maniera diffus… - petergomezblog : Conte: “M5s nel governo? Restiamo finché possiamo tutelare gli interessi dei cittadini e continuare le nostre batta… - tvoggi : MARE SICURO, GUARDIA COSTIERA AL LAVORO: ECCO I CONSIGLI DEL COMANDANTE DACONTO Anche quest’anno la Guardia Costier… - capocorda : @Il_Pitagorico Sig. Ravenna secondo me ci sono gli estremi per un esposto presso la Procura, via PEC. -