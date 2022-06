Aborto, un terzo punto di vista: e se la gravidanza non fosse davvero un dovere? (Di martedì 28 giugno 2022) Forse, rispetto a quelli normalmente adoperati e contrapposti, sull'Aborto ci sarebbe un terzo punto di vista. Ed è il seguente. Fai pure che si sia tutti d'accordo che l'Aborto è un delitto, che ricorrervi sia moralmente riprovevole, che la scelta di interrompere la gravidanza oltraggi un diritto autonomo e prioritario e che la donna, compiendo quella scelta, interferisca in una sfera individuale che non è sua anche se la porta dentro sé stessa. Tutto quel che si vuole. E fai, poi, che si sia tutti d'accordo che occorra predisporre politiche di prevenzione, di dissuasione, di sostegno, di conforto materiale e sociale affinché quel delitto non abbia corso (magari qui ci si dividerebbe se qualcuno osservasse che tra le politiche di prevenzione ci sarebbe la cultura e la pratica ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Forse, rispetto a quelli normalmente adoperati e contrapposti, sull'ci sarebbe undi. Ed è il seguente. Fai pure che si sia tutti d'accordo che l'è un delitto, che ricorrervi sia moralmente riprovevole, che la scelta di interrompere laoltraggi un diritto autonomo e prioritario e che la donna, compiendo quella scelta, interferisca in una sfera individuale che non è sua anche se la porta dentro sé stessa. Tutto quel che si vuole. E fai, poi, che si sia tutti d'accordo che occorra predisporre politiche di prevenzione, di dissuasione, di sostegno, di conforto materiale e sociale affinché quel delitto non abbia corso (magari qui ci si dividerebbe se qualcuno osservasse che tra le politiche di prevenzione ci sarebbe la cultura e la pratica ...

