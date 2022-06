X Factor, tra Fedez e Ambra non scorre buon sangue? Il rapper rompe il silenzio, la verità (Di lunedì 27 giugno 2022) Sembrerebbe che tra Fedez e Ambra Angiolini ci sia stato qualche astio: cos’è successo esattamente? Fedez ha rotto il silenzio e ha detto la verità. I due sono infatti tra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Stefania Meneghella su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 27 giugno 2022) Sembrerebbe che traAngiolini ci sia stato qualche astio: cos’è successo esattamente?ha rotto ile ha detto la. I due sono infatti tra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Stefania Meneghella su BlogLive.it.

Pubblicità

MarcoPizzi14 : RT @ItalyinSPA: Sei studenti del liceo della Scuola Statale Italiana di #Madrid, in trasferta a #Milano, hanno partecipato, con il docente… - ItalyinSPA : Sei studenti del liceo della Scuola Statale Italiana di #Madrid, in trasferta a #Milano, hanno partecipato, con il… - canaledieci : Sul palco sfida canora tra 15 avvocati, i fondi in beneficenza - MlKEWHEEELEER : parlo da fan che è qua da quando stavano ad x factor, per me gia è ridicolo il double standard tra i fan italiani,… - alfio214 : Le navi delle ONG non stimolano il pull factor come Il green pass è la garanzia di trovarsi tra persone non cont… -