Wimbledon 2022, Vavassori eliminato al primo turno (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Andrea Vavassori eliminato al primo turno di Wimbledon 2022, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell’All England Club. Il piemontese, numero 256 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede allo statunitense Frances Tiafoe, numero 28 del ranking Atp e 23 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 in un’ora e 50 minuti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Andreaaldi, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell’All England Club. Il piemontese, numero 256 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede allo statunitense Frances Tiafoe, numero 28 del ranking Atp e 23 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 in un’ora e 50 minuti. L'articolo proviene da Italia Sera.

