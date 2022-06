Udinese | ufficializzate le amichevoli estive | si giocherà anche contro Schalke 04 e Bayer Leverkusen

(Di lunedì 27 giugno 2022) L‘ha ufficializzato il ritiro estivo, dall’11 al 27 luglio a Lienz, in Austria. Leverranno giocateavversari di spicco, club blasonati della Bundesliga edla nazionale del Qatar. L’elenco completo riportato dal sito ufficiale del club: Mercoledì 13 luglio ore 18 (a Lienz):– Rapid Lienz Sabato 16 luglio (a Lienz, orario da definire):– Union Berlin Domenica 17 luglio (a Mittersill, orario da definire):04 Giovedì 21 luglio ore 18 (a Zell am See):Domenica 24 luglio ore 17 (a Mittersill):– Qatar National Team Lunedì 25 luglio a Matrei (luogo da confermare e orario da definire): ...

