Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth: “col tempo, il personaggio somiglia sempre di più a me” (Di lunedì 27 giugno 2022) Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson con il regista Taika Waititi e Kevin Feige hanno presentato Thor: Love and Thunder, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe dedicato al dio del tuono. Con Thor: Love and Thunder l'eroe interpretato da Chris Hemsworth raggiunge un importante risultato: il quarto film a lui dedicato nel Marvel Cinematic Universe. Un traguardo che conferma quanto sia amato il personaggio e quanto ancora ci sia da raccontare su di lui. Un nuovo capitolo che segna due importanti ritorni, oltre a quelli del cast consolidato: il primo è quello di Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, qui anche la potente Thor; il secondo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 giugno 2022), Natalie Portman,tian Bale, Tessa Thompson con il regista Taika Waititi e Kevin Feige hanno presentatoand, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe dedicato al dio del tuono. Conandl'eroe interpretato daraggiunge un importante risultato: il quarto film a lui dedicato nel Marvel Cinematic Universe. Un traguardo che conferma quanto sia amato ile quanto ancora ci sia da raccontare su di lui. Un nuovo capitolo che segna due importanti ritorni, oltre a quelli del cast consolidato: il primo è quello di Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, qui anche la potente; il secondo ...

Pubblicità

cinefilosit : Thor: Love and Thunder, i protagonisti parlano del nuovo film Marvel Studios #ILoveCinefilos - _ComicsUniverse : Non ci sarà spazio solo per il divertimento ed il pazzeggio in #ThorLoveandThunder! #Thor #Gorr - alediiorio_ : RT @Shambelle97: Quando ti accorgi che tra una settimana esatta dovrai essere al cinema per vedere Thor Love And Thunder, cercando di mante… - fainformazione : Thor: Love and Thunder, il mito norreno da cui nascono i supereroi di Asgard Con l’arrivo al cinema di Thor: Love… - fainfocultura : Thor: Love and Thunder, il mito norreno da cui nascono i supereroi di Asgard Con l’arrivo al cinema di Thor: Love… -