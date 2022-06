“Te ne devi andare”: Ramsey sempre più in crisi e pronto il sostituto (Di lunedì 27 giugno 2022) Aaron Ramsey è uno dei peggiori acquisti di sempre della storia della Juve, per questo motivo si sta cercando una risoluzione. Gli acquisti sbagliati succedono anche delle migliori società, ma quello che ha legato per 4 anni Aaron Ramsey alla Juventus è stato sicuramente uno dei più grandi buchi nell’acqua che si potessero mai immaginare per la società di Corso Galileo Ferraris, con la situazione che sta diventando davvero sempre più complicata nel corso del tempo e con il giocatore che è ormai considerato a tutti gli effetti uno di quelli da dimenticare, ma non sarà per nulla facile trovare una sistemazione al gallese. LaPresseCi sono dei giocatori che non riescono in alcun modo a entrare nel cuore dei tifosi, anche perché le loro prestazioni sono a dir poco deludenti e disastrose, esattamente come quelle di Aaron ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 giugno 2022) Aaronè uno dei peggiori acquisti didella storia della Juve, per questo motivo si sta cercando una risoluzione. Gli acquisti sbagliati succedono anche delle migliori società, ma quello che ha legato per 4 anni Aaronalla Juventus è stato sicuramente uno dei più grandi buchi nell’acqua che si potessero mai immaginare per la società di Corso Galileo Ferraris, con la situazione che sta diventando davveropiù complicata nel corso del tempo e con il giocatore che è ormai considerato a tutti gli effetti uno di quelli da dimenticare, ma non sarà per nulla facile trovare una sistemazione al gallese. LaPresseCi sono dei giocatori che non riescono in alcun modo a entrare nel cuore dei tifosi, anche perché le loro prestazioni sono a dir poco deludenti e disastrose, esattamente come quelle di Aaron ...

