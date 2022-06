Sicurezza, sostenibilità e prestazioni con Pirelli Scorpion (Di lunedì 27 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Più sicura, più confortevole, più prestazionale: la gamma Pirelli Scorpion dedicata ai Suv, recentemente rinnovata nelle tre stagionalità, registra miglioramenti rispetto alla precedente generazione nei diversi indici di prestazione riportati dall’etichetta europea. A partire dall’ottima performance su bagnato che accomuna Scorpion (l’estivo), Scorpion Winter 2 e Scorpion All Season SF2. Come testimoniano le quasi 90 omologazioni già ottenute dai costruttori automobilistici sulla nuova gamma. Spicca su tutti il dato relativo all’aderenza sul bagnato, eccellente per tutti e tre i componenti della famiglia: sul wet grip, uno dei parametri indicati sull’etichetta, il 100% delle misure della nuova gamma appartiene alle classi A o B, i massimi livelli di performance definiti dagli ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Più sicura, più confortevole, più prestazionale: la gammadedicata ai Suv, recentemente rinnovata nelle tre stagionalità, registra miglioramenti rispetto alla precedente generazione nei diversi indici di prestazione riportati dall’etichetta europea. A partire dall’ottima performance su bagnato che accomuna(l’estivo),Winter 2 eAll Season SF2. Come testimoniano le quasi 90 omologazioni già ottenute dai costruttori automobilistici sulla nuova gamma. Spicca su tutti il dato relativo all’aderenza sul bagnato, eccellente per tutti e tre i componenti della famiglia: sul wet grip, uno dei parametri indicati sull’etichetta, il 100% delle misure della nuova gamma appartiene alle classi A o B, i massimi livelli di performance definiti dagli ...

