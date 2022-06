Semplici: 'Lukaku sarà devastante. Che passione per la Viola, ma fuori soffro' (Di lunedì 27 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Semplici: 'Lukaku sarà devastante. Che passione per la Viola, ma fuori soffro' - marcuzzo27 : @Zona_juve1 Ma cosa c’entra Lukaku con di Maria …. ?????? sono 2 cose totalmente diverse…ma perché è difficile capire… - TheExtremePvP : @un_polle @eltucusalamanca parla di quelli che non sono mai soddisfatti di nulla, io ho sempre voluto un ritorno di… - pc_947 : @Nicola89144151 @Mterryf1 Penso che le cose siano semplici L'Inter ha fatto la sua offerta, ma non rilancerà oltre… - Boboj29 : Non solo @Sky e @Mediaset portano in alto la bandiera dell'Inter,anche la @Rai non e' da meno. Elenca gli affari fa… -