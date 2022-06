Scommesse Isola dei Famosi: chi vincerà secondo i bookmaker, la classifica (Di lunedì 27 giugno 2022) Ci siamo, dopo 99 giorni anche L’Isola dei Famosi 2022 è giunta al termine. In finale sono arrivati: Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Marialaura De Vitis, Luca Daffrè e Mercedesz Henger. Ad un passo dal traguardo Edoardo Tavassi ha dovuto abbandonare il gioco per dei gravi problemi ad un ginocchio e adesso i siti di Scommesse on line non hanno dubbi, a trionfare sarà Nicolas. Snai, Sisal e Planet Win sono certi della vittoria dell’attore di Notte Prima degli Esami, la sua vincita è data a 1,30. “Io ho trovato un amico qua, e si chiama Edoardo Tavassi. Lui ha liberato me e io credo di avergli regalato un po’ di sicurezza facendolo riflettere sul suo valore. Edo è quello con cui io divento io” “Nicolas è quel qualcuno che quando hai bisogno di sfogarti c’è” LORO#Isola pic.twitter.com/NT3E3jGZBv — Chia ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 giugno 2022) Ci siamo, dopo 99 giorni anche L’dei2022 è giunta al termine. In finale sono arrivati: Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Marialaura De Vitis, Luca Daffrè e Mercedesz Henger. Ad un passo dal traguardo Edoardo Tavassi ha dovuto abbandonare il gioco per dei gravi problemi ad un ginocchio e adesso i siti dion line non hanno dubbi, a trionfare sarà Nicolas. Snai, Sisal e Planet Win sono certi della vittoria dell’attore di Notte Prima degli Esami, la sua vincita è data a 1,30. “Io ho trovato un amico qua, e si chiama Edoardo Tavassi. Lui ha liberato me e io credo di avergli regalato un po’ di sicurezza facendolo riflettere sul suo valore. Edo è quello con cui io divento io” “Nicolas è quel qualcuno che quando hai bisogno di sfogarti c’è” LORO#pic.twitter.com/NT3E3jGZBv — Chia ...

Pubblicità

StraNotizie : Scommesse Isola dei Famosi: chi vincerà secondo i bookmaker, la classifica - AgiproNews : Isola dei famosi, la finale: i bookie puntano su Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro outsider - Dosonliri7 : RT @__Fabiana___: Nicolas avrebbe tranquillamente battuto Edoardo: basta dare un'occhiata ai sondaggi in giro, alle percentuali di tutti i… - Just___Pat : RT @__Fabiana___: Nicolas avrebbe tranquillamente battuto Edoardo: basta dare un'occhiata ai sondaggi in giro, alle percentuali di tutti i… - TheBearersC : RT @__Fabiana___: Nicolas avrebbe tranquillamente battuto Edoardo: basta dare un'occhiata ai sondaggi in giro, alle percentuali di tutti i… -