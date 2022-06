Ranking ATP, Jannik Sinner torna in top10 senza i punti di Wimbledon! La nuova classifica, Berrettini scivola indietro (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella serata italiana di oggi Jannik Sinner è approdato al secondo turno del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2022: va ricordato che non verranno assegnati punti per la classifica ATP a causa dell’esclusione dei tennisti russi e bielorussi. Scartando i punti di Wimbledon 2021, dunque, Jannik Sinner rientrerà in top ten con l’aggiornamento di lunedì 11 luglio, quando sarà decimo, diventando numero 1 d’Italia, dato che Matteo Berrettini scivolerà al 15° posto. Di seguito la classifica ufficiale odierna e quella live. Ranking 27 GUGNO 1 Daniil Medvedev (Russia) 7955 2 Alexander Zverev (Germania) 7030 3 Novak Djokovic (Serbia) 6770 4 Rafael Nadal (Spagna) 6525 5 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5150 6 Casper Ruud ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella serata italiana di oggiè approdato al secondo turno del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2022: va ricordato che non verranno assegnatiper laATP a causa dell’esclusione dei tennisti russi e bielorussi. Scartando idi Wimbledon 2021, dunque,rientrerà in top ten con l’aggiornamento di lunedì 11 luglio, quando sarà decimo, diventando numero 1 d’Italia, dato che Matteoscivolerà al 15° posto. Di seguito laufficiale odierna e quella live.27 GUGNO 1 Daniil Medvedev (Russia) 7955 2 Alexander Zverev (Germania) 7030 3 Novak Djokovic (Serbia) 6770 4 Rafael Nadal (Spagna) 6525 5 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5150 6 Casper Ruud ...

