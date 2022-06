Panico a Bassano | crolla la tettoia del palco del concerto di Elisa | due feriti

Pubblicità

Gazzetta del Sud

Crolla la tettoia del palco per il concerto di Elisa previsto per martedì 28 giugno a Bassano del Grappa: due persone sono rimaste ferite. Secondo quanto si è appreso, la tettoia del palco era stata già montata ma si è piegata a 45 gradi crollando sulla base del palco. Sul posto il Suem 118 e i carabinieri di Bassano del Grappa.