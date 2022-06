Ora lo scopre pure il Corriere | l’80% dei ricoveri è solo “con” il Covid

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 27 giugno 2022) Oramai siamo ad un vero e proprio delirio sanitario, in cui i santoni della medicina al comando delle operazioni appaiono completamente scollati dalla realtà dei fatti. Realtà che la Società Italiana di Rianimazione (Siaarti) guidata da Antonello Giarratano, tratteggia con una chiarezza che non ammette discussioni: “La fotografia dell’emergenza negli ospedali è molto cambiata rispetto a due anni fa. Attualmente, Secondo le prime stimedei ricoverati in terapia intensiva è lì per altre patologie. Per esempio ictus, ipertensione polmonare, insufficienza cardiaca. E risulta occasionalmente positiva al tampone. Questi ricoverati hanno in media 75 anni”. D’altro canto, in una estate particolarmente torrida, è inevitabile che un certo numero di fragili e di anziani possa finire in ospedale. È sempre accaduto,che per la prima volta nella storia ...