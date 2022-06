«My body my choice»: l’imprenditrice rivendica la libertà di scelta dopo la sentenza Usa sull'aborto (Di lunedì 27 giugno 2022) «My body my choice». Chiara Ferragni lo dice chiaro e tondo sui social. E lo mostra con una maglietta che è un vero e proprio messaggio: rivendicare il diritto alla libertà. Nel giorno in cui il mondo si indigna per la cancellazione della sentenza Roe v. Wade che ha garantito il diritto all’aborto in America negli ultimi 50 anni, l’imprenditrice digitale si mostra su Instagram con un look che non lascia dubbi. Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 giugno 2022) «Mymy». Chiara Ferragni lo dice chiaro e tondo sui social. E lo mostra con una maglietta che è un vero e proprio messaggio:re il diritto alla. Nel giorno in cui il mondo si indigna per la cancellazione dellaRoe v. Wade che ha garantito il diritto all’in America negli ultimi 50 anni,digitale si mostra su Instagram con un look che non lascia dubbi. Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto ...

