Milano, manca poco al concerto (gratis) di Fedez e J-Ax. Sul palco del LoveMi anche Tananai, Ariete, Rhove e Dargen D'Amico. Tutta la scaletta (Di lunedì 27 giugno 2022) È sempre più vicino il concerto (gratis) organizzato da Fedez e J-Ax di domani, 28 giugno, in piazza Duomo a Milano. Il festival LoveMi inizierà alle 18.00, sarà trasmesso in diretta su Mediaset Infinity e dalle 19.00 su Italia Uno. Lo scopo dell'evento è benefico, i fondi che verranno raccolti andranno a favore dei bambini con patologie neurologiche complesse, quali paralisi cerebrali infantili e sindromi genetiche con ritardi mentali. Agli spettatori, infatti verrà proposto di donare 2 euro e il ricavato andrà alla Onlus Tog – Together to go, vicina da diverso tempo al rapper Fedez e che si occupa della riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche. Potrà accedere solo un numero contingentato di persone, ma ci sarà un maxischermo che permetterà la visione a tutti.

