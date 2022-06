Mara Venier va in onda e scoppia subito la polemica: questa volta hanno davvero esagerato (Di lunedì 27 giugno 2022) Ennesima polemica per la mattatrice di RAI 1 Mara Venier: ennesimo affronto agli spettatori di “Domenica in”. Mara Venier (fonte youtube)La conduttrice Mara Venier è lo spirito guida indiscusso del weekend dell’emittente RAI, e volto storico del programma “Domenica in”. La mattatrice veneta miete ascolti stellari ormai da molti anni, e ha recentemente dichiarato che presenzierà anche alla 47esima edizione del programma, prevista per il prossimo autunno. La sua partecipazione si configurava incerta, ma Mara Venier ha provveduto a sgombrare ogni rumors dal campo; tuttavia la sua ultima esperienza al timone ha scatenato diverse pesanti polemiche. L’ultima risale a poche ore fa: vediamo di che si tratta. Mara ... Leggi su specialmag (Di lunedì 27 giugno 2022) Ennesimaper la mattatrice di RAI 1: ennesimo affronto agli spettatori di “Domenica in”.(fonte youtube)La conduttriceè lo spirito guida indiscusso del weekend dell’emittente RAI, e volto storico del programma “Domenica in”. La mattatrice veneta miete ascolti stellari ormai da molti anni, e ha recentemente dichiarato che presenzierà anche alla 47esima edizione del programma, prevista per il prossimo autunno. La sua partecipazione si configurava incerta, maha provveduto a sgombrare ogni rumors dal campo; tuttavia la sua ultima esperienza al timone ha scatenato diverse pesanti polemiche. L’ultima risale a poche ore fa: vediamo di che si tratta....

PaluzzoM : MA QUESTO CREMONINI CON I CAPELLI ROSSI?? *Mara venier ride* #techetechete - infoitcultura : Amadeus positivo al Covid: salta la premiazione con Mara Venier - infoitcultura : 'Mi ritiro': l'annuncio di Al Bano, ma Mara Venier svela la verità - ParliamoDiNews : Mara Venier demolita | `La fiera della bocciofila`: piovono critiche, incertezza sul futuro #mara #venier #demolita… - antomar35 : @Pier_dll Mara Venier, non capisco come fai.............petrosino in ogni minestra.....eppure sei vecchiotta!!!! -