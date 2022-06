LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia in gara nel gruppo 2, stasera la finale di Jodoin di Maria (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 9.19: Si è chiuso il primo round del primo gruppo con il britannico Laugher (71.40) in testa davanti all’americano Downs e al giapponese Shakai, entrambi con 67.50. 9.16: Jack Laugher in testa! Primo tuffo da 71.40 per il britannico. 9.15: Il giapponese Shakai si porta al comando con 67.50 insieme all’americano Downs. 9.13: Gli azzurri non gareggeranno nel primo gruppo, che è composto da 27 atleti. Questa eliminatoria sarà una vera e propria maratona. 9.07: Dopo i primi otto Tuffi è in testa l’americano Downs con 67.50 9.00: E’ cominciata l’eliminatoria dei tre metri. 8.55: Tocci e Marsaglia ieri hanno ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 9.19: Si è chiuso il primo round del primocon il britannico Laugher (71.40) in testa davanti all’americano Downs e al giapponese Shakai, entrambi con 67.50. 9.16: Jack Laugher in testa! Primo tuffo da 71.40 per il britannico. 9.15: Il giapponese Shakai si porta al comando con 67.50 insieme all’americano Downs. 9.13: Gli azzurri non gareggeranno nel primo, che è composto da 27 atleti. Questa eliminatoria sarà una vera e propria maratona. 9.07: Dopo i primi ottoè in testa l’americano Downs con 67.50 9.00: E’ cominciata l’eliminatoria dei tre metri. 8.55:ieri hanno ...

