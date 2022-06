LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Lorenzo Marsaglia si gioca tutto all’ultimo tuffo (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 17.19: Il coefficiente è dalla parte di Marsaglia, ma non bisogna sbagliare. Il romano ha davvero una grandissima occasione per raggiungere comunque la finale. 17.17: Si è chiusa la penultima rotazione con il cinese Wang Zongyuan (445.35) al comando davanti al connazionale Cao Yuan (391.30). Marsaglia è quattordicesimo e si gioca tutto con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato 17.15: Lorenzo Marsaglia chiuderà al quattordicesimo posto la quinta rotazione, ma il dodicesimo dista solo poco meno di due punti. Si è aperta una clamorosa possibilità. 17.14: Che gara del colombiano Uribe! ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 17.19: Il coefficiente è dalla parte di, ma non bisogna sbagliare. Il romano ha davvero una grandissima occasione per raggiungere comunque la finale. 17.17: Si è chiusa la penultima rotazione con il cinese Wang Zongyuan (445.35) al comando davanti al connazionale Cao Yuan (391.30).è quattordicesimo e sicon il quadruplo e mezzo avanti raggruppato 17.15:chiuderà al quattordicesimo posto la quinta rotazione, ma il dodicesimo dista solo poco meno di due punti. Si è aperta una clamorosa possibilità. 17.14: Che gara del colombiano Uribe! ...

