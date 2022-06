LIVE Fognini-Griekspoor 1-2, Wimbledon 2022 in DIRETTA: inizio di primo set acceso (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Non trova il diagonale stretto Fognini, palla in rete. 30-15 Punto meraviglioso dei due, tra i migliori di giornata: grandi recuperi, lotta sul back di rovescio, poi verso la rete Griekspoor gioca una palla magnificamente a fil di rete. 15-15 Fognini sulla seconda di Griekspoor lo porta in zona scomoda, dritto in corsa largo. 15-0 Buona prima di Griekspoor. 2-2 Prima e dritto per Fognini. 40-15 Regala un punto Fognini. 40-0 Prima esterna vincente di Fognini. 30-0 Dritto vincente dal centro di Fognini. 15-0 Prima centrale vincente di Fognini. Dagli altri campi: Carlos Alcaraz, dopo quattro ore, batte Jan-Lennard Struff in cinque set. ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Non trova il diagonale stretto, palla in rete. 30-15 Punto meraviglioso dei due, tra i migliori di giornata: grandi recuperi, lotta sul back di rovescio, poi verso la retegioca una palla magnificamente a fil di rete. 15-15sulla seconda dilo porta in zona scomoda, dritto in corsa largo. 15-0 Buona prima di. 2-2 Prima e dritto per. 40-15 Regala un punto. 40-0 Prima esterna vincente di. 30-0 Dritto vincente dal centro di. 15-0 Prima centrale vincente di. Dagli altri campi: Carlos Alcaraz, dopo quattro ore, batte Jan-Lennard Struff in cinque set. ...

