Guidonia, Mauro Lombardo è il nuovo sindaco (Di lunedì 27 giugno 2022) . Il candidato civico ha superato l'esponente del centrodestra Alfonso Masini, confermando il risultato del primo turno. Purtroppo si conferma anche il dato dell'astensionismo, con solo il 27,45% degli aventi diritto che si sono recati alle urne, il dato più basso del Lazio. Un segnale di sfiducia che adesso sarà Lombardo, nei prossimi 5 anni, a dover in qualche modo contrastare. I cittadini chiedono di cambiare la città e il rapporto che c'è tra la politica e i cittadini stessi. Per questo hanno dato la preferenza a un rappresentante delle liste civiche e non dei partiti tradizionali. Dai dati, non ancora ufficiali, Lombardo ha ricevuto quasi il 60% delle preferenze, contro il 40% del suo avversario, Alfonso Masini.

