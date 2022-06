Ferie non godute: vanno monetizzate ma non sempre. Ecco quando spetta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, secondo il Consiglio di Stato (Di lunedì 27 giugno 2022) Un poliziotto chiedeva la monetizzazione delle Ferie non godute nel periodo di aspettativa antecedente al transito nei ruoli civili, dimostrando che non era per sua responsabilità il mancato esercizio delle Ferie. Si pronuncia il Consiglio di Stato con la sentenza 2349 riconoscendo il diritto alla monetizzazione delle Ferie per i dipendenti pubblici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 giugno 2022) Un poliziotto chiedeva la monetizzazione dellenonnel periodo di ativa antecedente al transito nei ruoli civili, dimostrando che non era per sua responsabilità il mancato esercizio delle. Si pronuncia ildicon la sentenza 2349 riconoscendo il diritto alla monetizzazione delleper ipubblici. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Ferie non godute: vanno monetizzate ma non sempre. Ecco quando spetta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione,… - MilaSpicola : @MariuzzoAndrea Solo che: a. La gente non lo sa (della Francia) e non ci pensa (delle ferie legittime da garantire)… - MilaSpicola : @MariuzzoAndrea Lo Stato può contemporaneamente tenere aperte le scuole sempre e garantire un contratto con garanzi… - frankleggiero : @Massimi55490263 @CuoreRoberto @62_milly @Paola95613517 @Peter58179918 @Vendicatrice2 @Vitality1978 @scimonelli… - GiuseppeZane : RT @bioccolo: ???????la so! In una settimana lavorativa di 5 giorni si possono fare 5 giorni di #smartworking perché lo smartworking è riorga… -