Ema Stokholma racconta di soffrire di inappetenza da quando è bambina (Di lunedì 27 giugno 2022) La risposta della speaker radiofonica agli hater che su Instagram la accusano di essere pelle e ossa e di vantarsi della sua magrezza. «inappetenza significa che posso tranquillamente scordarmi di mangiare per più di 24 ore senza sentire i sintomi della fame» Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 giugno 2022) La risposta della speaker radiofonica agli hater che su Instagram la accusano di essere pelle e ossa e di vantarsi della sua magrezza. «significa che posso tranquillamente scordarmi di mangiare per più di 24 ore senza sentire i sintomi della fame»

