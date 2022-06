Due morti in spiaggia per il caldo, giornata choc in Italia. Erano in vacanza in Puglia (Di lunedì 27 giugno 2022) caldo killer nel Salento, due morti in spiaggia. Davvero triste il bilancio delle scorse ore nella regione Puglia e in particolare appunto nella zona salentina. Due persone che si trovavano in vacanza a godersi il mare pugliese hanno purtroppo perso la vita, a causa delle elevate temperature che persistono da molti giorni. Le vittime sono decedute nella giornata del 27 giugno, a poche ore di distanza. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarli, purtroppo i rispettivi cuori non sono più ripartiti. Dunque, caldo killer nel Salento e due morti in spiaggia nelle scorse ore. Stando a quanto riferito dal sito Repubblica, a morire per primo è stato Giorgio Fiocca di 71 anni, che era originario della città di Latina, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)killer nel Salento, duein. Davvero triste il bilancio delle scorse ore nella regionee in particolare appunto nella zona salentina. Due persone che si trovavano ina godersi il mare pugliese hanno purtroppo perso la vita, a causa delle elevate temperature che persistono da molti giorni. Le vittime sono decedute nelladel 27 giugno, a poche ore di distanza. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarli, purtroppo i rispettivi cuori non sono più ripartiti. Dunque,killer nel Salento e dueinnelle scorse ore. Stando a quanto riferito dal sito Repubblica, a morire per primo è stato Giorgio Fiocca di 71 anni, che era originario della città di Latina, ...

Pubblicità

RaiNews : Per #Kiev l'attacco missilistico a un obiettivo civile è un crimine di guerra - Agenzia_Ansa : La sparatoria avvenuta nella notte a Oslo, che ha provocato due morti e 21 feriti, viene considerata come un 'atto… - Agenzia_Ansa : Sparatoria in una discoteca gay di Oslo, due morti e diversi feriti (alcuni gravi). Arrestata una persona - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Entrambe le vittime - un uomo di 77 anni a Otranto, e un 69enne laziale a Torre dell'Orso - hanno avuto un malore mentr… - bispace_ : RT @lesyeuxdecarola: prima di tutto qua non c’è più NESSUNO che segue quei due per la ship perché onestamente stiamo qua dal 1940 se fossim… -