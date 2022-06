Diletta Leotta | la camicia si apre | décolleté in bella vista

Leggi su chenews

(Di lunedì 27 giugno 2022)ha infiammato il web con un nuovo scatto che ha condiviso sui suoi canali social. La camicietta della conduttrice di Dazn si è aperta ed ha lasciato ilin. Per il volto femminile della piattaforma sportiva è tempo di relax prima di tornare al suo posto da conduttrice. Visto che la stagione calcistica quest’anno parte in anticipo per via dei mondiali di calcio che impegneranno per tutto il mese di dicembre. Le sue vacanze stanno facendo impazzire i fan, visti gli scatti che spopolano sui social ogni volta che ne condivide uno, come è successo questa volta. fonte foto: Ansaè uno dei volti più seguiti del mondo sportivo e dello spettacolo in generale. La sua notorietà è arrivata soprattutto per via ...