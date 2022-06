Dalla Juve al Napoli, le date dei raduni dei club di Serie A (Di lunedì 27 giugno 2022) date ritiri Serie A 2022 – Dal primo luglio inizierà ufficialmente la stagione 2022/23. Sarà una Serie A, atipica visto che il campionato verrà interrotto Dalla lunga sosta per il Mondiale il Qatar che verrà disputato dal 21 novembre al 18 dicembre. A poco più di un mese di distanza Dalla conclusione del campionato, le Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 giugno 2022)ritiriA 2022 – Dal primo luglio inizierà ufficialmente la stagione 2022/23. Sarà unaA, atipica visto che il campionato verrà interrottolunga sosta per il Mondiale il Qatar che verrà disputato dal 21 novembre al 18 dicembre. A poco più di un mese di distanzaconclusione del campionato, le Calcio e Finanza.

Pubblicità

Nerazzurriamo11 : RT @MrGnotizie: Attenzione perché il Chelsea che cerca un difensore di livello, non arriverà ai 100 milioni chiesti dalla Juve per De Ligt,… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Dalla Juve al Napoli, le date dei raduni dei club di Serie A: Date ritiri Serie A 2022 – Dal p… - AlessandroFanga : @dam_malg92 @CucchiRiccardo Cioè... Nel Padova 2 anni ad inizio carriera? Sai, dopo ha giocato solo 19 anni nella J… - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Frabotta in prestito dalla Juve al Lecce - ElTrattore : Inter, Milan e Juve partiranno alla pari come non si vedeva da tempo (ancora più dello scorso anno) con il Milan le… -