Dal 30 giugno scattano le multe per chi rifiuta i pagamenti con il Pos (Di lunedì 27 giugno 2022) L'obbligo riguarda carte di debito, credito e prepagate, ma non altri strumenti di pagamento digitale, come le applicazioni. multe di 30 euro più il 4% della transazione rifiutata per chi non accetta i pagamenti Leggi su wired (Di lunedì 27 giugno 2022) L'obbligo riguarda carte di debito, credito e prepagate, ma non altri strumenti di pagamento digitale, come le applicazioni.di 30 euro più il 4% della transazioneta per chi non accetta i

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @Alhilal_FC, vicino l'acquisto di Bruno Valdez dal @ClubAmerica - Agenzia_Ansa : Multe in vista per negozianti e professionisti che da giovedì non permetteranno i pagamenti elettronici tramite il… - AGisotti : Il 27 giugno del 1992, Jorge Mario Bergoglio veniva consacrato vescovo dal cardinale Quarracino. Sceglieva il motto… - feelflorenceoff : RT @ful_magazine: #Musica all’aperto nei #giardini di splendide #ville, continua la rassegna #VilleeGiardiniIncantati' organizzata dall’#Or… - putino : Il 18 giugno la Lituania aveva interrotto il passaggio dei treni in transito nel suo territorio e dal 21 giugno il… -