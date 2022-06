Dadone | “Raccontiamo ai ragazzi le storie di chi ce l’ha fatta”

(Di lunedì 27 giugno 2022) MILANO – “Raccontare ai, soprattutto ai tre milioni di inattivi, ledi chi ce, per vincere la disillusione e lo sconforto”. Lo ha detto la ministra per le Politiche Giovanili Fabiana, ospite allo Young Innovators Business Forum di Milano. “Il Pnrr”, ha aggiunto la ministra, “è intitolato Next Generation Eu ed è diretto principalmente proprio ai giovani e alle loro possibilità, servono sinergie anche tra istituzioni per questi obiettivi”, ha concluso. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia askanews

