Boicottaggio a urne aperte | Meloni | una bomba atomica su Salvini

(Di lunedì 27 giugno 2022) Nel momento in cui si è materializzata la vittoria di Damiano Tommasi, si è iniziato a parlare di “Fatal Verona” per il centrodestra. E non potrebbe essere altrimenti, dato che quanto accaduto in questa tornata elettorale rischia di avere strascichi pesanti: dal 1946 a oggi, prima di Tommasi soltanto Paolo Zanotto nel 2002 era riuscito a diventare sindaco di Verona da candidato del centrosinistra. Giorgianon ha nascosto sorpresa e irritazione per l'esito del ballottaggio, ma soprattutto per la maniera in cui è maturato. Stando a quanto riporta LaPresse, fonti interne a Fratelli d'Italia sostengono che la leader non abbia affatto gradito un'intervista rilasciata da Matteoproprio la domenica del voto: “Un attacco a Sboarina a”, sostengono iani. Inoltre dalle parti di ...