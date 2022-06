Bimba avvelenata all' asilo | l' educatrice abilitata da poco | non poteva stare da sola con i piccoli

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Bimba di origini italiane morta avvelenata in un asilo di Lione. Arrestata la maestra. 'Esasperata dal pianto' dell… - Genjuro75 : RT @Agenzia_Ansa: Bimba di origini italiane morta avvelenata in un asilo di Lione. Arrestata la maestra. 'Esasperata dal pianto' della picc… - infoitinterno : Bimba di 11 mesi avvelenata dalla maestra perché piangeva troppo: orrore a Lione, vittima italiana - NotizieTg : Lione, maestra uccide bimba di 11 mesi 10.55 Una bambina di 11 mesi di origini italiane è stata avvelenata in un… - oknosureddit : Bimba di origini italiane morta avvelenata in un asilo a Lione: arrestata la maestra -

Non sopportava più il suo pianto e non ha avuto pietà. Nemmeno quando probabilmente ladi 11 mesi, che stava morendoe che le era stata affidata in piena fiducia dai genitori, ha teso le manine verso di lei, quasi ad afferrare quel volto che conosceva bene, guidata dall'...Piangeva in continuazione, non la sopportavo più e non riuscivo a farla smettere'. Questa la confessione della 27enne maestra accusata di aver ucciso la piccola Lisa Bertuletti. La giovane educatrice ...La tragedia a Lione in Francia, la piccola di origine italiana è stata avvelenata. La confessione .... Una bambina di origine italiana di appena 11 mesi è stata uccisa dalla sua maestra in un modo atr ...In un momento di follia ha ucciso la piccola Lisa, che avrebbe compiuto un anno giovedì prossimo. “Non voleva ucciderla – ha aggiunto il legale – la bambina non smetteva di piangere e ha perso… Leggi ...