Armi, droga e alcol per le strade di Ladispoli: fioccano denunce e multe (Di lunedì 27 giugno 2022) Ladispoli – Lungo il litorale capitolino Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno svolto servizi di controllo che hanno riguardato i territori del X Distretto di Ostia dove, il personale preposto al servizio, nello specifico si è dedicato al controllo presso i numerosi locali esistenti nella zona, senza riscontrare violazioni amministrative. Mentre a Ladispoli, ha avuto luogo il primo "pattuglione interforze", che ha visto la partecipazione oltre al personale del locale Commissariato, quello della Polizia Amministrativa della Questura, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Ladispoli. Identificate 122 persone e controllati 56 veicoli. 4 gli esercizi commerciali controllati; 2 le violazioni amministrative contestate ad un minimarket per la mancata esposizione dei prezzi e per la mancata affissione del ...

