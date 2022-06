West Ham: riscattato Areola dal Paris Saint Germain (Di domenica 26 giugno 2022) Secondo il The Sun il West Ham è pronto a riscattare Alphonse Areola dal Paris Saint-Germain per un prezzo complessivo di 10,5 milioni di sterline. Il quotidiano aggiunge anche che l’ufficializzazione dell’affare è prevista per l’inizio della prossima settimana. Il 29enne è sbarcato in Premier League la prima volta al Fulham con un prestito stagionale dal PSG per la stagione 2020/21. Areola si è conquistato il pubblico londinese, ma non è riuscito ad evitare la retrocessione in Championship. West Ham: Areola sarà riscattato dal Paris Saint Germain Il West Ham ha deciso di offrigli il ruolo di portiere titolare dopo essere stato il secondo di Lukasz Fabianski ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 giugno 2022) Secondo il The Sun ilHam è pronto a riscattare Alphonsedalper un prezzo complessivo di 10,5 milioni di sterline. Il quotidiano aggiunge anche che l’ufficializzazione dell’affare è prevista per l’inizio della prossima settimana. Il 29enne è sbarcato in Premier League la prima volta al Fulham con un prestito stagionale dal PSG per la stagione 2020/21.si è conquistato il pubblico londinese, ma non è riuscito ad evitare la retrocessione in Championship.Ham:saràdalIlHam ha deciso di offrigli il ruolo di portiere titolare dopo essere stato il secondo di Lukasz Fabianski ...

Pubblicità

zona_talento_ : ???? Il West Ham è pronto a riscattare Areola dal PSG. Per il portiere francese pronto un contratto di 5 anni. [ RMC Sport ] - sBinottoFC : RT @mattedinhowrld: Pellegrini al West Ham per 10mln - mattedinhowrld : Pellegrini al West Ham per 10mln - LucaParry85 : Areola (scuderia raiola) firma un contratto di 5 anni con il west ham Era in prestito con diritto di riscatto dal p… - ale1980cro : Il West Ham ha più potere economico del Milan!!! Questo purtroppo è una brutta grana da risolvere -

West Ham, folle richiesta per Rice Commenta per primo Declan Rice è sulla bocca di tutti. In Inghilterra lo vogliono Chelsea e Manchester United . Il West Ham , però, non fa sconti e davanti agli approcci dei vari club ha sempre risposto che, per meno di 175 milioni di euro , il giocatore non si muove. Lo riporta 90min.com . Scamacca, nuova pretendente si aggiunge alla corsa Commenta per primo Gianluca Scamacca è l'attaccante più chicchierato di questo inizio mercato. Su di lui, oltre al Psg , c'è il West Ham . Lo riporta la Gazzetta dello Sport . TUTTO mercato WEB West Ham, possibile ritorno: piace Lingard Jesse Lingard è uno dei tanti parametri zero in cerca di una nuova squadra, tra i club interessati al trequartista ci sarebbe il West Ham ... Juve in arrivo 12 milioni per Pellegrini Due club di Premier ci pensano Come racconta La Gazzetta dello Sport, nella lista dei partenti c’è anche Luca Pellegrini, che ha mercato in Premier (West Ham e Fulham). Sull&rsqu ... Commenta per primo Declan Rice è sulla bocca di tutti. In Inghilterra lo vogliono Chelsea e Manchester United . Il, però, non fa sconti e davanti agli approcci dei vari club ha sempre risposto che, per meno di 175 milioni di euro , il giocatore non si muove. Lo riporta 90min.com .Commenta per primo Gianluca Scamacca è l'attaccante più chicchierato di questo inizio mercato. Su di lui, oltre al Psg , c'è il. Lo riporta la Gazzetta dello Sport . West Ham, Soucek al centro del mercato. Tre club di Premier League puntano il ceco Jesse Lingard è uno dei tanti parametri zero in cerca di una nuova squadra, tra i club interessati al trequartista ci sarebbe il West Ham ...Come racconta La Gazzetta dello Sport, nella lista dei partenti c’è anche Luca Pellegrini, che ha mercato in Premier (West Ham e Fulham). Sull&rsqu ...