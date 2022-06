RISULTATI | RSWP Flashes Of a New Era 25 06 2022

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 giugno 2022) Idello Show andato in scena Sabato a Pero (MI):Of a New EraSabato 25 Giugno – Pero (MI) Non-Title MatchNico Inverardi batte Ivan Blake SIW WILD Champion Triple Treat Match for SIW Genesis TileEmanuel El Gringo (c) batte AB Knight e Dave Atlas e mantiene il Titolo Non-Title Tag Team MatchParty Hard (Jesse Jones & Trevis Montana) battono Party Hard (RIOT & ???) Last Man Standing MatchSteve McKee batte Adriano Electra batte Swan Matt Disaster batte Liam Massett Fatal 4 Way Elimination Match forWorld TitleAlessandro Corleone (c) batte Nick Wave, Doblone e Andy Manero e mantiene il TitoloWorld Title*Alex Flash w/High Society batte Alessandro Corleone (c) e diventa Nuovo Campione!! *Match sancito da Flash