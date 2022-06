Ormai Draghi non teme più Conte e manda altre armi all'Ucraina (Di domenica 26 giugno 2022) Un nuovo decreto, il quarto, sull'invio delle armi in aiuto alla difesa del popolo Ucraino. Di questo si parla nei palazzi della politica. Ovviamente la lista sarà secretata, come le precedenti, e il governo riferirà innanzitutto al Copasir, come da prassi, anche se al momento, non è in calendario l'audizione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Il testo dovrebbe arrivare massimo entro una decina di giorni. E stavolta il premier Draghi non vivrà questi giorni con il fiato sospeso come accaduto nei mesi scorsi, quando Giuseppe Conte ogni giorno gli chiedeva di rendere conto in Parlamento paventando il ritiro del suo appoggi. Ieri il leader del M5S ha minimizzato: «Se gli Usa mettono 40 miliardi di dollari di aiuti e la Gran Bretagna continua a fornire armi sofisticate, qualche fucile in più dall'Italia aiuta poco ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Un nuovo decreto, il quarto, sull'invio dellein aiuto alla difesa del popolo Ucraino. Di questo si parla nei palazzi della politica. Ovviamente la lista sarà secretata, come le precedenti, e il governo riferirà innanzitutto al Copasir, come da prassi, anche se al momento, non è in calendario l'audizione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Il testo dovrebbe arrivare massimo entro una decina di giorni. E stavolta il premiernon vivrà questi giorni con il fiato sospeso come accaduto nei mesi scorsi, quando Giuseppeogni giorno gli chiedeva di rendere conto in Parlamento paventando il ritiro del suo appoggi. Ieri il leader del M5S ha minimizzato: «Se gli Usa mettono 40 miliardi di dollari di aiuti e la Gran Bretagna continua a forniresofisticate, qualche fucile in più dall'Italia aiuta poco ...

Pubblicità

GiovaQuez : Orsini: 'Draghi non ha una posizione sull'Ucraina, deve solo esautorare il Parlamento per poi genuflettersi a Biden… - ADerespinis : Non si può andare avanti su questa linea ottusa di aiuti all'Ucraina ormai non spero più in uno scatto d'orgoglio d… - luxibar : Ci sono persone sciocche, giornali ormai illeggibili che godono perché Draghi non ha ottenuto in Ue il priz cap, ut… - FabioBalducci3 : @matteosalvinimi Mi dispiace constatare onorevole senatore che ormai non scrive più di armi e di pace ma solo cavol… - Zeirus : @diegocatalano77 Sempre che ci sia un altro governo fra un anno. Ormai decide tutto Draghi, a prescindere da chi an… -