No alla censura come in Cina | ma occorre una legge sull' intelligenza artificiale

Leggi su iltempo

(Di domenica 26 giugno 2022) «Da quassù la terra è bellissima, senza frontiere né confini»: questa frase, del famoso astronauta sovietico Jurij Gagarin, rappresenta una perfetta sintesi di quanto ci si possa auspicare, oggi, in tempi di guerra, ovvero un mondo, per l'appunto, senza frontiere, né confini. Questi confini, tuttavia, esistono e non mi riferisco solo a quelli territoriali (talora drammaticamente violati da qualcuno che si arroga arbitrariamente il diritto di farlo), ma anche a quelli virtuali. La, ad esempio, pur occupandosi dell'assemblaggio dell'autovettura Tesla, ne ha vietata la vendita, tacciandola di essere una «macchina-spia», per il solo fatto che, grazie al sistema Over the Air (OTA), essa è in grado di captare e registrare suoni e immagini, sia all'interno, sia all'esterno dell'abitacolo. Certo, questo bando, al pari di altri divieti vigenti nella Terra del Dragone (la ...