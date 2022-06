Napoli, da Koulibaly a Mertens: a due settimane dal ritiro quanti nodi da sciogliere. Spunta un retroscena su Anguissa (Di domenica 26 giugno 2022) Il Napoli l’8 luglio partirà per il ritiro di Dimaro, ancora in sospeso varie questioni, da Koulibaly a Mertens a Fabian Ruiz. Notizie calcio Napoli. Mancano due settimane al ritiro di Dimaro, il primo di una lunga estate che si concluderà il 6 agosto a Castel di Sangro. Il Napoli, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, deve ancora risolvere molte questioni. Spalletti sperava di cominciare il ritiro con la squadra al completo, ma resterà deluso. “Al momento, il mercato della Ssc Napoli è strozzato da una serie di nodi che cominceranno a sciogliersi giovedì, il famigerato 30 giugno: il giorno della scadenza ufficiale dei contratti di Ospina e Mertens. E ancora: ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 giugno 2022) Ill’8 luglio partirà per ildi Dimaro, ancora in sospeso varie questioni, daa Fabian Ruiz. Notizie calcio. Mancano duealdi Dimaro, il primo di una lunga estate che si concluderà il 6 agosto a Castel di Sangro. Il, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, deve ancora risolvere molte questioni. Spalletti sperava di cominciare ilcon la squadra al completo, ma resterà deluso. “Al momento, il mercato della Sscè strozzato da una serie diche cominceranno a sciogliersi giovedì, il famigerato 30 giugno: il giorno della scadenza ufficiale dei contratti di Ospina e. E ancora: ...

