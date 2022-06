MotoGP | ad Assen vince Bagnaia davanti a Bezzecchi

(Di domenica 26 giugno 2022)adla sua 7^ gara in top class, la terza quest’anno. Il pilota della Ducati precede un grande Marco(VR46) e Maverick Vinales su Aprilia

Domenica da incubo adper Fabio Quartararo, caduto due volte e costretto a ritirarsi dal Gran Premio d'Olanda 2022, valevole come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Il leader del campionato ha ...Dopo una prima metà di stagione praticamente impeccabile, Fabio Quartararo commette il primo vero grave errore del suo 2022 ed è costretto al ritiro in occasione del Gran Premio d'Olanda, undicesimo ...Dietro alle due moto di Borgo Panigale ci sono le Aprilia degli spagnoli Maverick Vinales, che completa il podio, e Aleix Espargaró, quarto. A vincere è Francesco 'Pecco' Bagnaia, al settimo successo ...A 16 giri dal termine Maverik Vinales passa la KTM di Brad Binder mentre davanti Pecco continua in solitaria a dominare le curve del tracciato di Assen, inseguito da uno straordinario Marco Bezzecchi ...