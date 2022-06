LIVE Moto3 | GP Olanda 2022 in DIRETTA | Guevara resta in vetta | Foggia insegue

(Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LALADI WARM UP E GARA DELLA MOTOGP DALLE 9.40 E DALLE 14.00 LADI WARM UP E GARA DELLA MOTO2 DALLE 9.20 E DALLE 12.20 -15 Long lap penalty per Dennis! Taglio di chicane per il #7 di Leopard che perde terreno!leader. -16precede Sasaki e Masià, abile a risalire e recuperare posizioni.è quinto avanti a Suzuki. -17 La classifica aggiornata: 1 28 I.8:51.122 2 71 A. SASAKI +0.142 3 44 D. MUÑOZ +0.306 4 5 J. MASIA +0.452 5 7 D.+0.634 6 11 S. GARCIA +0.832 7 24 T. ...

Pubblicità

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AssenGP #Moto3 Dopo i primi 5 giri #Guevara al comando davanti a #Sasaki e ad un sorprendente… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #AssenGP #Moto3 #Moto2 #MotoGP #Tuffi #Mondiali… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: #Moto2 alle 12.20, #Moto3 LIVE alle 11 su Sky Sport MotoGP, canale 208 da Assen (Olanda) #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : #Moto2 alle 12.20, #Moto3 LIVE alle 11 su Sky Sport MotoGP, canale 208 da Assen (Olanda) #SkyMotori #SkyMotoGP… - Reemul64 : RT @corsedimoto: LIVE - I warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 ad Assen. La diretta con classifiche ed aggiornamenti in tempo reale. #MotoGP #Moto… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALA DIRETTADI WARM UP E GARA DELLA MOTO2 DALLE 9.20 E DALLE 12.20 LA DIRETTADI WARM UP E GARA DELLADALLE 9.00 E DALLE 11.00 10.09 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 14.00 per ...9.25 - Come da previsioni, ha piovuto ad Assen la scorsa notta, ma già i Warm Up di Moto2 esi sono disputati su pista asciutta. Per l'orario di gara, previsto cielo nuvoloso con una minima ...Il racconto in diretta dell'undicesimo appuntamento del Mondiale 2022 di Moto3. Si corre sul circuito di Assen, in Olanda. Partenza prevista alle ore 11.00 di domenica 26 giugno 2022 ...Terzo è Izan Guevara, sempre più vicino al compagno di box Sergio García, solo 18° in griglia di partenza. Una pole a sorpresa in Moto3, con Ayumu Sasaki ancora convalescente che piazza la zampata ...